كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - بعثة نصر حسين داي تصل مصر لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

نصر حسين داي

وصلت بعثة فريق نصرح حسين داي الجزائري إلى مصر مساء اليوم الأحد من أجل مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

وتوجهت بعثة الفريق الجزائري مباشرة إلي الإسكندرية استعدادا للقاء الزمالك المقررة إقامته الأربعاء المقبل بإستاد الجيش ببرج العرب في الجوله الثانية لكأس الكونفيدرالية.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات خارج الديار بنتيجة 4-2 أمام جورماهيا الكيني.

وفاز نصر حسين داي على بترو أتلتيكو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بالجزائر، ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعويض خسارة الجولة الأولى.