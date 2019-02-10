كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - «المركزي» ينظر في أسعار الفائدة الخميس.. وتوقعات بالتثبيت

توقعت بنوك استثمار، اتجاه البنك المركزي، إلى تثبيت سعر الفائدة، خلال أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 2019، المنتظر عقده الخميس المقبل، مع استبعاد اتجاه "المركزي" إلى التخفيض قبل أكتوبر المقبل.

وكانت آخر خطوة على صعيد الفائدة، في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب، فيما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في آخر اجتماع في ديسمبر الماضي.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار، فاروس، لـ"الوطن": "أتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة المقبل".

وتوقع بنك الاستثمار، "بلتون فاينانشيال"، في تقرير له، عدم اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من عام 2019، مضيفاً أن الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود، من المتوقع تنفيذها خلال 2019، مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية، على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية، وسيترتب علي ذلك ارتفاع التضخم العام ليتراوح بين 2.5 و3.5%.

وتتوقع شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، تأجيل بدء خفض سعر الفائدة لمدة سنة واحدة.

وقالت الشركة، في تقرير حديث لها، إن تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية سيكون حتى عام 2020، متوقعة خفض في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل ويأتي ذلك متأخرًا عن توقعاتها السابقة لاستئنافها في عام 2019.