كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - عمرو طلعت يوقع خطاب نوايا مع جامعة تدرب مليون طالب جامعي

خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي

الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يشهد توقيع خطاب نوايا بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"

وشركة UiPath العالمية للبرمجيات

القاهرة في 10 فبراير 2019

التقى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد/ كاران ديكسيت نائب رئيس شركة UiPath لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا العاملة في مجال البرمجيات والمتخصصة في تطوير حلول برمجيات الأتمتة الأليةRPA ؛ تناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؛ حضر اللقاء الأستاذة/ مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسيد/ أحمد عدلي مسئول التحالفات والاتصال للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور/ عمرو طلعت في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 10 حتى 12 فبراير الجاري بمدينة دبي بمشاركة أكثر من 4000 من قيادات ومسئولين وصناع السياسات والخبراء من أكثر من 150 دولة.

تناول اللقاء مناقشة خطط الشركة المستقبلية وفتح مقر للشركة العالمية في مصر، ونقل خبرات شركة UiPath للشركات المصرية العاملة في مجال خدمات التعهيد BPO لتقديم برمجيات الأتمتة الألية RPA داخل الشركات.

هذا وقد شهد الدكتور/ عمرو طلعت توقيع خطاب نوايا بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة UiPath العالمية للتعاون في إعداد الكوادر المصرية وصقل مهاراتها في مجال البرمجيات التي تقدمها الشركة في مجال الأتمتة الألية UiPath RPA من خلال المنصة الإلكترونية للشركة وهي أول منصة مفتوحة للتدريب والاعتماد عبر الإنترنت، مخصصة لمستخدمي عمليات الأتمتة الألية.

ويشمل التعاون صياغة برنامج تدريبي يراعي احتياجات الصناعة التي يتم التعرف عليها من خلال شركاء الشركة الدوليين والمحليين في مصر، ويستهدف إعداد كوادر وخريجين تتناسب مع متطلبات العمل وتوظيفهم في الشركات المتخصصة في هذا المجال بعدد 100 متدرب خلال عام.

كما نص خطاب النوايا على قيام هيئة "ايتيدا" بتقديم وتعريف برنامج التحالف الأكاديمي للشركة لكافة الأطراف المعنية في القطاع، وكذلك المشاركة في تنظيم ورش عمل مشتركة بعد المرحلة التجريبية لإطلاق البرنامج.

وقع خطاب النوايا الأستاذة/ مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والسيد/ كاران ديكسيت نائب رئيس شركة UiPath لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي لشركة UiPath يقع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب في 19 دولة بجميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتستهدف الشركة خدمة وتدريب أكثر من مليون طالب في ألف جامعة على مستوى العالم وذلك من خلال برنامج التحالف الأكاديمي الخاص بها UiPath Academic Alliance Program.

كما التقى الدكتور/ عمرو طلعت على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات بالمهندس/ هيثم بن عبد الرحمن العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي؛ تناول اللقاء سبل دعم آليات التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت قد شارك صباح اليوم في جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل السياسات الرقمية" وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي؛ استعرض خلالها تجربة مصر في صياغة السياسات الرقمية وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واهم الشراكات التي تحققت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم السيد الوزير عدد من ممثلي الشركات الإقليمية والعالمية لاستعراض المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة.



