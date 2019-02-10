كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - شاهد.. إيمان البحر درويش يوجه رسالة مؤثرة لفاروق الفيشاوي

أعرب الفنان ايمان البحر درويش، عن سعادته بالتكريم في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وسط كوكبة من النجوم، ونشر صورًا له على صفحته بفيس بوك برفقة الفنان فاروق الفيشاوي وهشام سليم وأحمد بدير أثناء التكريم.

وعلق إيمان قائلا: "لا يجمعني بأخي الحبيب فاروق الفيشاوي وهشام سليم وأحمد بدير إلا الحب في الله دون أي مصالح تذكر على الإطلاق، فهنيئًا لمن أحب في الله لأن هذا الحب لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم".

وأضاف إيمان قائلا: "اللهم متعهم بالصحة والعافية وأرض عنا واجمعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والصالحين وتجاوز عن سيئاتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا الله".

