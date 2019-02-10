كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - ضبط أدوية بـ 15 مليون جنيه حاول دبلوماسيين تهريبها للبلاد عبر المطار

ضبطت سلطات جمارك الوردية الثانية بجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة جمال عبدالفتاح، مدير جمارك مبنى الركاب رقم 3، دبلوماسيين أفريقيين حاولا تهريب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والأطفال غير المكتملين لدى إنهاء إجراءات وصولهما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصادر جمركية مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اشتبه محمود سعيد ومحمد سيد ومحمد عدلي، مأمورى الضبط، في دبلوماسيين أفريقيين قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ترانزيت عدة دول منها "المغرب وتونس والهند وعدة دول أوروبية أخرى " يحملان عددا كبيرا من الحقائب، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كلا من عبد الحليم محمد حسام الشافعي وعلاء خضر وأحمد خيري، مأمورى الضبط، لتفتيش حقائبهم وذلك بعد إخطار مكتب الخارجية بالمطار وسفارات بلادهم بالقاهرة، وذلك تحت إشراف حسن عبد اللطيف وأمير مطر مديري إدارة الحركة، وبتفتيش الحقائب عثر على 6 حقائب بهم أدوية خاصة بمرضى السرطان والأطفال غير المتكلمين وحبوب مصنفة على قائمة المخدرات من الدرجة الأولى، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 15 مليون جنيه.

