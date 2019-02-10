كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - هاني رمزي ينشر صورة له بصحبة الزعيم ويعلق :ربنا يديك الصحة وتدوم خفة الدم



نشر الفنان هاني رمزى صورة بصحبة الفنان عادل إمام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تواجدهما فى إحدى المناسبات الفنية. وعلق: "مع الزعيم عادل إمام، ربنا يديله الصحة وتدوم ابتسامته وخفة دمه، زمن الفن الجميل". من ناحية أخرى، يستكمل الزعيم عادل إمام، مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2019، ويشاركه البطولة دلال عبدالعزيز، ومن إخراج رامي إمام.



كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي ينشر صورة له بصحبة الزعيم ويعلق :ربنا يديك الصحة وتدوم خفة الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.