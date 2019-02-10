كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - أستاذ جامعة مصري ينجح طالبة كويتية راسبه في سبع مواد : مبروووك

جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانقلب السحر على الساحر بعدما استغل أحد اساتذة كلية دار العلوم في جامعة القاهرة معرفته بمجريات ملف إحدى الطالبات الكويتيات ونجاحها بتقدير امتياز، بالرغم من عدم وجودها في البلاد ورسوبها سابقا، ورفع قضية لدى القضاء المصري ورط فيها قياديين في التعليم العالي هناك

وجاء في صحيفة الطعن على قرار الجهة الإدارية بنجاح الطالبة ونقلها للمرحلة الدراسية التالية من دون وجه حق، والمرفوع للقضاء المصري والذي حصلت القبس على نسخة منه، مخاصمة كل من وزير التعليم العالي المصري ورئيس جامعة القاهرة وعميد الكلية ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، كل بصفته نظرا لتعدي الطالبة على القانون ونجاحها وتقدمها في المرحلة الدراسية رغم رسوبها في النتائج المعلنة

وذكرت الصحيفة أن الطالبة رسبت في 7 مواد دراسية وتم اعلان نتيجتها في مايو 2018، لكن تغيرت النتيجة في سبتمبر من العام ذاته ونقلت الطالبة الى المرحلة الدراسية التالية من دون وجه حق بحسب صحيفة الطعن، الأمر الذي يعتبر «مسألة أمن قومي تمس سمعة الجامعات المصرية» وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى.