كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - "المالية": 5.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة



رصدت وزارة المالية مخصصات لبرامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. وذكر التقرير النصف سنوي للأداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2018-2019، أن الدولة رصدت أيضا 1.5 مليار جنيه مقابل اشتراكات غير القادرين ببرنامج التأمين الصحي الشامل. وأضاف التقرير أن الوزارة خصصت أيضا 69 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مساهمات لصنادیق المعاشات بزيادة قدرها 16.5 ملیار جنيه عن العام المالي الماضي. كما أفاد التقرير تخصیص 7 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ومعاش الضمان الاجتماعي.

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