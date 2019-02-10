كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - شاهد.. البوستر الدعائي الأول لفيلم "أولاد رزق٢"



طرح المخرج طارق العريان، البوستر الدعائي الأول للجزء الثاني من فيلمه السينمائي "ولاد رزق"، والمقرر طرحه بموسم الصيف المقبل. ويشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، خالد الصاوي، أحمد داود، كريم قاسم، باسم سمرة، ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ومن المقرر طرحه خلال عيد الفطر المقبل.

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