كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - شاهد.. ندي بسيوني تنشر صورة جديدة من سانت كاترين



نشرت الفنانة ندى بسيونى، صورة لها من امام مدخل مدينة سانت كاترين خلال قضاء إجازتها على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات"انستجرام". وعلقت "ندى" على الصورة وكتبت: "مدخل مدينة سانت كاترين". يذكر أن آخر أعمال ندى بسيونى مسلسل مليكة والذى قُدّم فى شهر رمضان الماضى وجسدت ندى من خلال المسلسل دور خالة الفنانة دينا الشربينى بطلة العمل والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



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