كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 10:01 مساءً - "فوري " تتعاقد مع "بي أي" لإطلاق تطبيق سيلز باز لتجار وشركات السلع الإستهلاكية

أسست شركة "فوري"، الرائدة فى حلول المدفوعات الإلكترونية، شركة فوري إف إم سي جي "Fawry FMCG”، لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية، وتوفير منصة إلكترونية تهدف إلى خلق مجتمع غير نقدي "ديجيتال" لتجار وشركات السلع الاستهلاكية.

ووقعت شركة فوري إف إم سى جى عقد شراكة مع شركة " بي أي تكنولوجيز" لربط التطبيق الخاص بها “Sales buzz - سيلز باز" بمنصة فوري إف إم سي جي "Fawry FMCG”.

وصرح تامر ماهر العضو المنتدب لشركة " بي أي تكنولوجيز" أن تطبيق سيلز باز من التطبيقات المتعارف عليها لدى كبرى الشركات في الشرق الأوسط، حيث يستخدمه أكثر من ٣٠ ألف مندوب مبيعات في الشركات العاملة فى مجال السلع الاستهلاكية فى مصر ومن أبرزها شركات "جهينة" و"كوكاكولا" و "شيبسى" ودومتى" و"بيبسي" و"هنكل " بالاضافة الي مئات الشركات الأخري.

وأضاف أن من أهداف عقد الشراكة هو توفير طلب المنتجات الخاصة بشركات السلع الاستهلاكية الكترونيا من قبل التجار عن طريق التطبيق مما يسهل التواصل وتنظيم التعامل بين شركات السلع الاستهلاكية من جهة والتجار من جهة أخرى.

ومن جانبه أعلن محمد عكاشة العضو المنتدب لـ"فوري" أن الهدف من الشراكة هو تطوير وتقديم حلول متخصصة لشركات السلع الاستهلاكية وتجارهم، حيث تتيح منصة فوري إف إم سي جي التحصيل الإلكترونى بطرق دفع مختلفة منها الدفع النقدى أو ببطاقات الائتمان أو بمحافظ المحمول الإلكترونية الخاصة بالبنوك بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى تساعد التجار وشركات السلع الاستهلاكية فى زيادة مبيعاتهم حيث تقوم المنصة بمساعدة شركات التمويل للمشروعات متناهية الصغر فى تقديم تمويل للتجار من خلال دراسة حجم المبيعات لكل تاجر واحتياجاته مما يسهل فى اتخاذ قرار وقيمة التمويل.

يشار أن منصة فوري إف إم سي جي تخدم حاليا ٩٦ ألف تاجر فوري ومئات شركات السلع الاستهلاكية، وأبرز العلامات التجارية ومنها " كوكاكولا" و " جهينة" و" بيتى" و" مارس" و "دومتى" وغيرها من الشركات ذات العلامات التجارية الشهيرة.