بالفيديو| فنانة لبنانية تنشر تفاصيل التحرش بها: "خفت على نفسي وصرخت في الناس"

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني، موادا مصورة، خلال تعرضها للتحرش الجسدي، في حفلها الأخير بنادي ليلى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتضمن مقطعا الفيديو، لمس أحد المعجبين لصدر الفنانة اللبنانية خلال التقاطه صورة "سيلفي" معها، بالإضافة إلى اقتراب العديد من الحضور منها خلال غنائها، دون تدخل الحارس الشخصي.

وعلقت "دومنيك"، على المواد المصورة، قائلة: "شوفو الفيديو كاملا على انستجرام تي، في رعب وتحرش على المسرح في الحفلة، ما معقول هيك.. حاجات غريبة"، كما كتبت على مقطع فيديو آخر: "خفت على نفسي، وعملت كريزا صرخت عالناس، والغارد يتصرف قصص غريبة عجيبة؛ ادخلوا وشوفوا القصة كاملة".

وظهرت بفستان قصير، والذي تميز بأنه لامع ومكشوف الصدر، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية".

وفي سياق متصل، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، التي حصدت على ما يزيد عن مليون مشاهدة خلال الساعات الماضية، فضلا عن آلاف التعليقات بين المهاجم لتعرضها للتحرش في ظل غياب التأمين، والمنتقد لإطلالتها "المثيرة".

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