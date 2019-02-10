بالصور| زينة تثير الجدل بإطلالة غريبة.. ومتابعون: "لابسة 3 بنطلونات فوق بعض"

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نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها بإطلالة "غير تقليدية"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت زينة بإطلالة شتوية، مرتدية بنطلون فاتح اللون يحمل 3 أزرار، وكوفيه خضراء بالإضافة إلى قبعة بنية ونظارة شمسية.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "هو أنتي لابسة كل بنطلوناتك"، و"ايه البنطلون ده"، و"لابسة 3 بنطلونات فوق بعض ليه"، و"أحلى زينة".
يذكر أن أخر أعمال زينة، مسلسلها الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وحمل اسم "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم فتحي عبد الوهاب.
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