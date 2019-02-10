سارة نخلة بعد طلاقها من أحمد عبدالله: "اختاري الأهل قبل الزواج.. خرابين بيوت"

شاركت الفنانة سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، وطليقة الفنان أحمد عبد الله، منشورًا ساخرًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحمل المنشور الآتي: "قبل ما تختاري جوزك اختاري أهله عشان دول اللي هيخربوا بيتك".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها، بين ناقدى المنشور بكونه يحمل ردود غير مباشرة على طليقها وعائلته، وبين موافقها الرأي.

وكانت محكمة جنح الدقي، أصدرت قرارًا مؤخرًا بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة، بينما قضت المحكمة ببراءة الفنانة الشابة من تهمة الاعتداء على "حماتها".

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