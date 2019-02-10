بالصور| فنانة كويتية ترتدي فستان شيرين عبدالوهاب في مهرجان ضيافة

أعادت الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام ارتداء فستان، ظهرت بيه مطربة مصرية، وذلك خلال حضورها مهرجان "ضيافة".

وأطلت "هايا" بفستان أسود، تميز بأنه طويل وفضفاض، بالإضافة إلى أنه لامع ومزين بحزام قاتم اللون، أثناء حصولها على جائزة في "ضيافة"

وظهرت شيرين عبدالوهاب بالفستان نفسه، خلال حفلها الغنائي، المنعقد بالقاهرة، في ديسمبر الماضي.

يشار إلى أنه حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان "ضيافة"، شهد حضور عدد كبير من مشاهير الوسط الفني بالعالم العربي، في الدورة المهداة إلى روح كوكب الشرق أم كلثوم، والتي شهدت تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة من مشاهير الفن والإعلام والاقتصاد ومواقع التواصل.

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