مارلين مونرو في عروض أزياء رالف لورين.. والفضلُ يعود لبيلا حديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في اليوم الثّاني من أسبوع الموضة النيويوركي، امتلأت صفحات السوشيال ميديا بصور عروض الأزياء التي حدثت فيه، سواءً نُشرت من قِبل الدور العالمية نفسها، أم ممّن حضر العروض، إذ بَلغَ عدد صور اليوم الثاني من أسبوع الموضة في "إنستغرام" وحده 10 آلاف صورة.

ومِن دور الأزياء التي كشفت النّقاب عن مجموعاتها لخريف/ شتاء 2019 كُل من جونثان كوهين، وKhaite، وكولينا سترادا، وMiu Miu، بالإضافة إلى رالف لورين.

يُعدُّ عام 2019 الذّكرى السنوية الـ 51 للعلامة الأمريكية الأصل "رالف لورين"، وفي هذه المُناسبة، استعانت العلامة بعارضة الأزياء الشّهيرة "بيلا حديد" لكي تُجسّد إحدى الإطلالات الأيقونية التي ارتدتها الممثلة الأمريكية المُخضرمة "مارلين مونرو" في فيلمها الشّهير Gentlemen Prefer Blondes.

كان الفُستان الذي ارتدته مارلين في الفيلم بتوقيع مُصمم الأزياء الهوليوودي Travilla، أمّا فُستان بيلا، فكانَ يُحاكي تصميم مونرو، لكنّه جاء أقصر وبلونٍ أقرب إلى الذّهبي، بتوقيع رالف لورين.