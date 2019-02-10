أسباب متعددة لآلام أسفل الظهر.. بينها كثرة الجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة

يعاني كثيرون من مشكلات العمود الفقري، خاصة آلام أسفل الظهر، وهناك أسباب مختلفة لتلك الآلام بعضها يرجع لعادات خاطئة نمارسها يوميًا.

قال الدكتور تامر أبو هميلة، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري وإصابات الملاعب، إن أكثر أسباب آلام أسفل الظهر شيوعًا هو الانزلاق الغضروفي لأنه يبدأ من أسفل الظهر في الفقرات القطنية والفقرات العجزية، والانزلاق الغضروفي 4 دراجات الدراجة الرابعة تجعل الغضروف يخرج من مكانه.

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