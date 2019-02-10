ليست كل السلطة مفيدة.. تناولها بهذه الطرق يؤثر على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعتقد معظم الأشخاص خاصة النباتيين، ومتبعو الحميات الغذائية أن الإكثار من تناول السلطة مفيد للصحة، ويعمل على إنقاص الوزن، غير أنَّ خبير التغذية حازم المصري حذَّر من الإكثار من تناول التي تحتوي على الطماطم والملح، لعدم الإصابة بأمراض القولون، عسر الهضم، وزيادة نسبة الأملاح في الجسم.

ونصح حازم المصري، في تصريحه لـ"الخليج 365" عند تحضير السلطة بالإكثار من وضع الخضروات الورقية الخضراء، والتقليل من الطماطم، واستبدال الملح بالليمون.

وقالت خبيرة التغذية ليلى السيد، لـ"الخليج 365" إنَّ بعض الأشخاص يتناولون السلطة بكثرة، ويعتقدون أنَّهم بذلك يتناولون طعامًا صحيًا خاليًا من السعرات الحرارية الزائدة، ولكن في حقيقة الأمر أن أنواع السلطات المنتشرة في الوطن العربي تسبب زيادة الوزن، ومشاكل صحية أخرى.

ونصحت خبيرة التغذية بضرورة اتباع بعض الخطوات لتحضير سلطة صحية ومفيدة:

1-استبدال الملح ببعض قطرات الليمون، إذ يحتوي على فيتامين " "Cوحمض الفوليك.

2-تناول طبق واحد فقط من السلطة الخالية من الجبن والمايونيز والصلصات المختلفة.

3-التقليل من الطماطم لعدم الإصابة بحموضة المعدة، ومشاكل الكلى لاحتوائها على كميات كبيرة من البوتاسيوم.

3-يفضل الإكثار من الخضروات الورقية مثل الخس والسبانخ والجرجير، والقليل من الملفوف.

4-إضافة القليل من زيت الزيتون بدلًا من العادي.

5-عدم شراء السلطات المعلبة لاحتوائها على مواد حافظة، وحفظ الخضروات لفترات طويلة يفقدها قيمتها الغذائية.

6-إذ كنت تريد وضع القليل من الملح يفضل وضعها أثناء تناولها، لأن إبقاء الملح لفترة طويلة في السلطة يفقدها قيمتها الغذائية.