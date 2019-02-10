كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 08:36 مساءً - عاجل - الإسماعيلي يُعلن عودته لدوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، عودة فريق الكرة بالنادي، لخوض منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الاسبتعاد في وقت سابق.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري الأبطال، بسبب شغب الجماهير بمباراة الإفريقي التونسي.

وكانت الجماهير ألقت الزجاجات على مساعد الحكم، أثناء مباراة الإسماعيلي والإفريقي والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط، بينما يأتي النادي الرياضي القسنطيني في صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، ويحتل مازيمبي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.