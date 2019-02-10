كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 08:36 مساءً - رشوان: تواصلت مع رئيس الحكومة ووزير المالية لزيادة البدل 420 جنيها

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لزيادة بدل الصحفيين بنسبة 25% ليصل إلى 2100 جنيه بزيادة قدرها 420 جنيها.

وتابع رشوان، في تصريح منه، عقب ترشحه على منصب النقيب، قائلا: "أشكر كل زميل وزميلة دفعني للترشح بعد 4 سنوات غياب عن العمل النقابي فهو شرف كبير، وبرنامجي يشكل من أراء الصحفيين لابد أن يعكس البرنامج بنبض الزملاء أعرف أن هناك مشكلات رئيسية".

وقال رشوان: "حاولت قبل ترشحي أن أصل لبدايات حلول للمشاكل والنقابة ستكون داعمة لكل الزملاء في حل كل مشاكلهم فبرنامجي سيتبلور في الفترة المقبلة عندما تتبلور حقيقة المشكلات وأعدكم أن حلها سيكون على قمة جدولي الانتخابي، وفيما يخص البدل اجتمعت مع مسؤولين في الدولة ومنهم رئيس الحكومة ووزير المالية لزيادة البدل بنسبة 25% ليصل الـ2100 جنيه".

وبخصوص الصحف الحزبية، قال إنه سيسعى لتخصيص بدل بطالة للعاملين فيها أو إدراجهم في الصحف الجديدة بنسبة 50% من العاملين فيها، مضيفا: "سيكون على جدول الأعمال الرئيسي لعملي ولعمل المجلس سأستفيد من خبرة زملائي في المجلس وأخوض محاولات مع جهات عديدة لإيجاد حلول قانونية للصحف الحزبية المتوقفة".

وحول مستشفى الصحفيين، قال رشوان، إن الشيخ سلطان القامسي حاكم إمارة الشارقة لم يصدر عنه بيان رسمي حول مدى مساهمته في هذا المشروع وبالتالي سنتواصل معه في هذا الشأن.