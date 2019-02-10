كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 08:36 مساءً - بالصور| «تعليم الإسكندرية» توزع «التابلت» على الإدارات التعليمية

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية توزيع أجهزة التابلت على الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظة، في إطار خطة الوزارة لتوزيع 708 آلاف تابلت على الطلاب فيما يزيد على 2530 مدرسة.

وقال مصطفى العجمي القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم، إن الإدارات التعليمية بدأت اليوم في تسلُّم حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت"، لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية والخاصة ومعلمي المواد الدراسية الأساسية في المدارس الحكومية، وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم.

وأكد العجمي أن إدارات شرق والعجمي ووسط تسلمت حصتها بالكامل؛ لتبدأ في تسليمها للطلاب، غدا، حيث انتظام طلاب الصف الأول الثانوي بالدراسة، وجارٍ تسليم باقي الإدارات التعليمية.