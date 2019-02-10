كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 08:36 مساءً - "10 ملفات" تصدرت الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي برئاسة السيسي

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث انتقلت الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى عقدت جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامي، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

ونرصد تفاصيل الجلسة:

1. افتتحت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الـ32 اليوم تحت شعار العام 2019: "عام اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا: نحو حلول دائمة للتهجير القسري في أفريقيا"، والتي تم إطلاقها.

2. حضر حفل الافتتاح رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وقيادة الاتحاد الأفريقي ومسئولو مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي وممثلي المنظمات الشريكة والسلك الدبلوماسي والضيوف المدعوين.

3. بحث مداولات بشأن الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

4. منطقة التجارة الحرة الأفريقية الجارية.

5. تنفيذ قرار الجمعية بشأن مفاوضات ما بعد كوتونو.

6. تقارير عن السلام والأمن.

7. تقارير رؤساء لجان الجمعية.

8. تقارير القادة حول قضايا مواضيعية محددة.

9. النظر في مشاريع الصكوك القانونية واعتمدها وافتتاح تمثال الإمبراطور هيلا سيلاسي أحد مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية.

10. أجريت انتخابات لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي لعام 2019 ورئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2020.