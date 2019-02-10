كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 08:36 مساءً - مندوب السودان بالأمم المتحدة: انتهاء أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير خارجية السودان الأسبق، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر والسودان وإثيوبيا يمثلون مثلث ارتكاز القارة الأفريقية، مؤكدًا أن هناك تفاهمات متقدمة بين الدول الثلاث حول معالجة المشكلات المزمنة التي كانت قائمة وأهمها قضية المياه والحفاظ على مصالح الجميع وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اليوم بين الرؤساء عبد الفتاح السيسي وعمر البشير وآبي أحمد على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كل الدول الأفريقية تتوقع من مصر إضافة حقيقية في فترة رئاستها الاتحاد الأفريقي، بحكم التجربة والخبرة والتاريخ والتقدم التكنولوجي في مجالات عديدة، موضحًا أن هناك توافقا سياسيا بين مصر وإثيوبيا والسودان لمعالجة المشكلات بالحوار والتوافق بين البلدان الثلاثة.

وتابع: "الأجواء بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا أصبحت مهيئة جدًا والتفاهمات لديها أرضية واسعة خاصة أن الإرادة السياسية أصبحت متوفرة في البلدان الثلاثة، وسحابة الصيف التي مرت على العلاقات بين مصر والسودان في العام الماضي انتهت لمصلحة شعبي وادي النيل، ولمصلحة برامج وخطط تنموية، واجتماع اللجنة العليا في الخرطوم يقف على خطوات التنفيذ في المشروعات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وإحياء برلمان وادي النيل".