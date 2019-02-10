انت الان تتابع تفاصيل خبر شردت الآلاف.. حرائق نيوزلندا تهدد بمزيد من الأضرار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 08:27 مساءً - شردت حرائق الغابات في نيوزيلندا، المستعرة منذ أسبوع، عبر منطقة "ساوث أيلاند" بنيوزيلندا، آلاف الأشخاص، وسط توقعات أن تزداد الحرائق شدة بفعل الرياح.

وقالت وكالة الدفاع المدني النيوزيلندية، في بيان نشرته الأحد على موقعها الإلكتروني، إن "حريق بيغن فالي يشمل 5 آلاف و700 فدان".

وأضاف البيان: "155 رجل إطفاء يكافحون الحريق على الأرض، صباح الأحد، بدعم جوي من 23 طائرة مروحية وثلاث طائرات، في أكبر عملية جوية لمكافحة الحرائق في تاريخ نيوزيلندا".

الوكالة لفتت الانتباه إلى أن "هناك بعض المخاوف بشأن الرياح الشديدة المتوقعة بعد الظهر".

وقال روجر بول، المسؤول في وكالة الدفاع المدني، في مؤتمر صحفي السبت، إن ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم بفعل الحرائق.

ومن المحتمل أن يضطر عدد أكبر من الناس لمغادرة منازلهم الأحد.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، ولم يتعرض للتدمير سوى منزل واحد، بحسب المصدر نفسه.

جدير بالذكر أن الحرائق قد اشتعلت، يومي الاثنين والثلاثاء، وسرعان ما انتشرت، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ الأربعاء.