دراسة: مرضى السكر من النوع الأول أكثر عرضة لكسور العظام

أكدت دراسة حديثة أن مرضى السكري من النوع الأول أكثر عرضة لكسور العظام، أما النوع الثاني من السكرى فهو مرتبط بالبدانة والتقدم في العمر.

وبحسب ما ذكرته "رويترز"، فإن الباحثين فحصوا بيانات أكثر من 47 ألف مصاب بالسكري بينهم 3329 مريضا بالنوع الأول، وهو أقل أنواع السكري شيوعا وتحدث الإصابة به عادة في مرحلة الطفولة أو المراهقة المبكرة عندما يفشل البنكرياس في إفراز الإنسولين.

وكان باقي المشاركين في الدراسة من المصابين بالسكري من النوع الثاني المرتبط بالبدانة والتقدم في العمر، وتحدث الإصابة به عندما لا يستطيع الجسم استخدام أو إفراز ما يكفي من الإنسولين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

وخلصت الدراسة إلى أن مخاطر كسر العظام كانت أكبر لدى مرضى النوع الأول عندما كان متوسط مستويات السكر في الدم لديهم مرتفعا على نحو خطير.

وهناك علامات أخرى تظهر على مرضى السكرى من النوع الأول منها العطش الزائد، التبول المتكرر، الجوع الزائد، التغيرات المزاجية المفاجئة.

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