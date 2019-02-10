"ملك" تطلب الخلع: "جوزى عايزني أرنبة أفضل أخلف في عيال"

قرر الزوج الثلاثينى أن تترك عملها وتتفرغ للاهتمام به وتربية الأطفال، وعلى الرغم من رغبتها في العمل إلا انه رفض ذلك تحت حجة "الغيرة"، وذلك وفقا لرواية "ملك.ط"، 33 عاما، والتي قالت لـ"هُن"، قائلة، "بعد ما تجوزنا وخلفت أول طفلة قالي إنتي مش هتعرفي توفقى ما بين شغلك في الجامعة وتربية البنت لازم تسيبي الشغل فرفضت ومن حينها بدأت المشاكل".

دخل الزوج في طريق تحدي مع زوجته و"التلكيك" لها لترك العمل، مضيفة، "حاولت إني أقنعه إني مينفعش أسيب الشغل بعد ما بقت معيدة في الجامعة بس نتيجة الضغط عليا قررت أسيب الشغل واتفرغ لتربية بنتي".

لم تنته ضغوط الزوج عند هذا الحد ولكن كان يريد دائما إنجاب الأطفال ليكونوا "السند والعزوة"، له، "كان عايزنى اتحول لأرنب وكل شوية أنجب أطفال علشان أهله كانوا بيفهموه أن العزوة في إنجاب عيال كتير".

"غيرة زائدة وتفكير سطحي" لم تكتشفهما الزوجة إلا بعد الزواج جعلها تقرر باستحالة الحياة معه وخاصة بعد انجاب طفلتها الثالثة، "كان عايزنى أخلف ولد وأفضل اجيب أطفال لحد ما أجيب الولد من غير ما يراعي حالتي الصحية".

قررت الزوجة رفع قضية خلع على زوجها لرفضه طلقها، "كنت لازم أحمي عيالي منه ومن الأنانية اللي بيتعامل بيها علشان كده أخدت قراري إني أرفع دعوى خلع".

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