الأحذية من أسبوع الموضة في نيويورك 2019.. كعوب غريبة بتصاميم استثنائية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كما تعلمين، تميز عام 2018 بثورة في عالم الأزياء والموضة، وخاصة فيما تعلق بتصميمات الأحذية والتي كان أبرزها الأحذية الرياضية الـchunky وكعب الكيتن، بالإضافة إلى تصميمات مستوحاة من التسعينيات، ويبدو أن 2019 سيكون امتدادًا للعام الماضي فيما يتعلق بالتصميمات المثيرة.

من الأزياء إلى الإكسسوار والمكياج، بدأ أسبوع موضة نيويورك لخريف 2019 بمجموعة متنوعة من العروض المميزة التي قدمت لنا تصاميم استثنائية، وخاصة فيما يتعلق بالأحذية، فمن توم فورد إلى تاداشي شوجي، نقدم لكِ أبرز تصميمات الأحذية في أسبوع الموضة النيويوركي:

أولا جونسون

طغت روح السبعينيات على تصاميم "أولا جونسون" خلال أسبوع موضة نيويورك، حيث تميز العرض بتصاميم البوت الطويل ذي المقدمة المدببة والكعب العالي أسطواني الشكل، كما تنوعت التصاميم بين الجلدي والشمواه.

توم فورد

تميزت أحذية توم فورد بتصميمات أنيقة تليق بالمناسبات المميزة والفخمة، إذ تميزت بتصميم البلاتفورم ذي الفتحة الصغيرة في المقدمة مع كعب عال رفيع، وكان الفضي البراق والساتان الوردي من أكثر التصاميم اللافتة.

كولينا سترادا

لا زالت الأحذية الرياضية الـ chunky مسيطرة هذا العام، ولكن بفضل كولينا، ستتميز بتصميم التاي داي والألوان المتداخلة.

بروك كولكشن

تميزت أحذية بروك بالأناقة والجاذبية، إذ كان التويد بطل التصاميم بالإضافة إلى كعب الكيتن، كما تنوعت التصاميم بين الأحذية والبوت والصندل أيضًا.

تاداشي شوجي

من أبرز التصاميم التي قدمها تاداشي، كان ذلك الحذاء اللافت؛ إذ تميز بلونه الذهبي وتصميمه من البروكيد، كما تميز بالكعب العريض المريح.