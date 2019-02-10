الإحساس بالواقعية..عنوان مجموعة "ريد فالنتينو" لخريف 2019!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان الإحساس بالواقعية هو ما أراد المصمم بييرباولو بيتشيولي أن يعكسه ضمن مجموعته لخريف 2019 لعلامة ريد فالنتينو، وللوصول إلى هدفه قرر تصوير قطع مجموعته بالتعاون مع مجموعة من الطلاب من أكاديمية الرقص الوطنية في روما التي أسسها جياروسكاجا في عام 1940.
وأثّر عالم الباليه على المجموعة التي جاءت غنية بالأنوثة وحساسة، إذ شملت بدلات السباحة والليغينغز والتي تم تنسيقها مع فساتين العلامة المميزة point d’esprit، والتي زينت في بعض الأحيان بتطريزات مستوحاة من الزخرفة الصينية في القرن الثامن عشر.
وزينت الطبعات الشعرية من الباغودات، والمزهريات الخزفية والزهورالمتفتحة الفساتين الحريرية المتدفقة المصنوعة من التول والدانتيل، بالإضافة إلى أشرطة grosgrain، التي تظهر أيضا على كل من أحذية الباليه والأحذية الرياضية.
وظهرت أيضا في التشكيلة معاطف الترانش الرجالية والمعاطف الأنيقة الواسعة التي تضفي لمسة من التوازن على المظهر الحالم لقطع المجموعة.
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