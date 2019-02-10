علاجات متعددة لالتهاب وتر الإبهام.. هذه الحالة تستدعي الجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر
التهاب الأوتار يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة بالجسم، ويأتي إصبع الإبهام ضمن الأجزاء الأكثر عُرضة لحدوث التهاب فيها، وبالتالي يعاني المريض من آلام لا تتحسن إلا بتناول الأدوية المناسبة.
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