من "مقطع إباحي" للظهور بالـ"نقاب".. القصة الكاملة لقضية منى فاروق وشيما الحاج

لازالت قضية منى فاروق وشيما الحاج، على صفيحًا ساخنا، خاصة بعدما أصبحن من أوائل بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتظرون كل جديد بالقضية، التي إنطلقت أولًا من منصات "السوشيال ميديا" بعدما تداول روادها مقطع فيديو إباحي، بمنتصف يناير الماضي، ظهرتا فيه تؤديان حركات راقصة وهما عاريتي الجسد، بصحبة مخرج مشهور كما قيل، ليثيرا الجدل حولها ويصبحا "تريند".

ولم تمر فترة طويلة، إلا وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس الماضي، القبض على الممثلتين، واليوم جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس الممثلتين 15 يوما على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.

وكانتا المتهمتين وصلتا لقاعة المحكمة في تمام الساعة 11 صباحًا، في موكب أمني من سيارتين، الأولى تقلهما، ومعهما 3 عناصر من الشرطة النسائية، وضابط من إدارة الأداب.

كما ظهرت الممثلتين بمقر المحكمة ترتديان النقاب، قبل اقتيادهما إلى الحجز، وارتدت والدة "فاروق" النقاب أيضا، في محاولات منها اللحاق بسيارة الترحيلات قائلة "أنا معاكي يا منى".

ويرصد "هُن" القصة الكاملة من "التسريب" لـ"الإرشاد عن شقة المخرج الشهير":

تداول المقطع:

تعود تفاصيل القضية المثيرة لمنتصف يناير الماضي، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتا الجسد.

محاولة التواصل مع منى فاروق:

كانت "هن" حاولت التواصل مع الفنانة الشابة منى فاروق لكنها رفضت الرد على المكالمات الهاتفية، وبالتواصل مع "أدمن" صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكد أنها لن ترد على صحفيين في الوقت الحالي.

وكان "التجاهل" هو رد الفعل الذي اتخذته الفنانة الشابة، فعبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت "فاروق" صورتها مصحوبة بتعليق: "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على إنستجرام غير ده، وماليش أي أكونت على (فيسبوك) أو (تويتر)"، ونفت علاقتها بأي حسابات أخرى، وأي مواد تنشر عليها، سواء مكتوبة أو مصورة، موضحة أن هذا تصريح منها شخصيا.

القبض عليهما:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وأكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، لـ"الوطن"، أنَّ الممثلتين أُلقى القبض عليهما في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، وتم التحفظ عليهما لعرضهما على النيابة المختصة.

المتهمتان تعترفان بفعلتهما:

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، لـ"الوطن"، أن الاتهامات عبارة عن "ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات إباحية"، وتابعت المصادر أن الممثلتين أكدتا في التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن الذي ظهر معهما في الفيديو مخرج سينمائي، وأنه كان يرتكب الأعمال بعدما عرض عليهما التمثيل في أفلام من إخراجه.

وأضافت المتهمتان، خلال التحقيقات، أنهما كانا في سن أقل من 18 سنة "كنا صغيرين" أثناء تصوير الفيديو بحسب قولهما.

وتابعا أنهما كانا لا يعرفان أن المخرج يقوم بتصويرهما، وأن عملية التصوير جرت سرًا وبعدها فوجئا بانتشار الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كانتا في كامل وعيهما وأنهما لم تتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة.

فحص الفيديو:

قررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص الفيديوهات المتداولة للتأكد من صحتها وموافاة النيابة العامة بنتائج تلك الفحص؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم الرئيسي في الواقعة "المخرج الشهير"، كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وأضافت المصادر أن قوة من الإدارة العامة لشرطة الآداب نقلت المتهمين من مقر الإدارة إلى نيابة مدينة نصر في الحي السابع للتحقيق معهما، وأن المتهمتين تم احتجازهما داخل حجز المحكمة لمدة ساعة ونصف الساعة قبل أن تستدعيهما النيابة للتحقيق معهما وسماع أقوالهما.

وقالت إحدى الفنانات خلال التحقيقات: "إنتم ماسكينا إحنا بس.. ده مخرج معروف مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقه جنسية ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".

الإرشاد عن منزل المخرج:

كشف التحقيقات التي أجريت مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، المقبوض عليهما أمس، بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة، عن مفاجآت جديدة في القضية، حيث كشفت المتهمتان عن شقة المخرج الذي ظهر خلال الفيديو.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إن المتهمتين أرشدتا عن شقة المخرج والنائب البرلماني، في أحد الشوارع بميدان لبنان بدائرة العجوزة.

وأشارت مصادر إلى إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عن المخرج والبرلماني الشهير، خصوصًا بعدما أكدت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات أنه غرر بهما، وصور الفيديو الخاص لابتزازهما، كما أكدتا أن الفيديو المتداول صوره المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.

الحبس 4 أيام:

نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، أمرت بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، الأسبوع الماضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليهما بارتكابهما فعلا فاضحا.

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