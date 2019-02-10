السيدات يطالبن بإجازة رسمية للاحتفال بـ"الفلانتين": "عاوزين نسافر"

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب أو "الفلانتين"، ذلك اليوم الذي ينتظره العشاق للتعبير عن مشاعرهم وحبهم، ويتسارع المحبين على اقتناء الهدايا المناسبة، وإهداء الزهور والرسائل النصية التي تحمل في طياتها مايكنوه لهم في قلوبهم.

ومن هذا المنطلق طالبت العديد من السيدات، اعتبار يوم 14 فبراير من كل عام إجازة رسمية، حتي يتمكنوا من الاحتفال بهذا اليوم على أكمل وجه دون ظهور ما يعيق فرحتهم.

"عايزين يوم الفلانتين إجازة" بهذه العبارة عبرت الزوجة "سماح. ن"، عن رغبتها في جعل يوم عيد الحب إجازة رسمية حتي تتمكن من الاحتفال به مع زوجها بعيدًا عن الضغوطات والعمل، وذكرت: "ياريت يتعمل إجازة علشان نقدر نخرج ونحتفل براحتنا زوجي بيروح الشغل طول اليوم وبيرجع مرهق وتعبان ومبيرضاش يخرجني".

وعبرت"نهى. ب"عن رغبتها في ضم "الفلانتين" لقائمة الأعياد وقالت: "بنقول عليه عيد وبنحتفل بيه، يبقي يكون إجازة نقدر نسافر براحتنا ونحتفل بطريقة مناسبة، للأسف كل واحد فينا في شغله ومش فاضيين نعايد بعض زي باقي الناس".

"الحب حلو ومحتاجين نعبر أكتر ونقول إننا بنحب"، وجهة نظر"نغم. م"، فيما يخص عيد الحب وأوضحت: "مبقاش عندنا وقت نعترف بحبنا ونعبر عن شعورنا تجاه اللي بنحبهم، الوقت بيسرق لحظاتنا الحلوة، أوقات كتير بنبقي محتاجين أي فرصة ترجع الحب جوا قلوبنا، علشان كدة أنا بتمنى يكون إجازة رسمية".

وعلى النقيض جاءت وجهة نظر"ندى. ن"غير متفقة مع اعتبار اليوم إجازة رسمية وتابعت: "أنا رأيي لو كل مناسبة عملنا احتفال بيها مش هنخلص وفي ناس كتير مش بتفتكر أصلًا إن اليوم ده يوم عيد الحب الحاجة الوحيدة اللي ممكن تفكرهم شكل الورد والدباديب في المحلات والموضوع مش مستاهل إننا ناخده إجازة يعني".

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