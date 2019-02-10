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حرصت الفنانة والمطربة بوسي مشاركة جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط الثلوج في لبنان، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في الصور مرتدية "جاكت" أحمر وسط الثلوج، ومن ضمن التعليقات التي حازت عليها الصورة: "شكلك شبه سنووايت زي القمر"، وقال آخر: "نمبر وان"، وذكرت أخرى: "سنو وايت الأغنية الجميلة".
وأحيت بوسي مؤخرًا حفل زفاف إيمان عبدالوهاب شقيقة الفنانة شيرين، حيث تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة شيرين عبد الوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بوسي وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدو.. ومتابعوها: "سنو وايت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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