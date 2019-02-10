بالصور| بوسي وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدو.. ومتابعوها: "سنو وايت"

حرصت الفنانة والمطربة بوسي مشاركة جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط الثلوج في لبنان، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور مرتدية "جاكت" أحمر وسط الثلوج، ومن ضمن التعليقات التي حازت عليها الصورة: "شكلك شبه سنووايت زي القمر"، وقال آخر: "نمبر وان"، وذكرت أخرى: "سنو وايت الأغنية الجميلة".

وأحيت بوسي مؤخرًا حفل زفاف إيمان عبدالوهاب شقيقة الفنانة شيرين، حيث تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

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