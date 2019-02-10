نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مقطعي فيديو لها، خلال استمتاعها بإجازتها بالمكسيك، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "مايا" بحجاب "تربون" متعدد الألوان، وفستان رمادي اللون، يتميز بأنه مكشوف الصدر وغير منقوش، خلال رقصها على سور حمام السباحة، معلقة: "أنا حكيمة.. لأني أعلم أن قلب الإنسان يصبح صلبا، عندما يكون بعيداً عن الطبيعة".
وأطلت الفنانة اللبنانية من جديد بملابس بحر قصيرة ونظارة شمسية، خلال رقصها داخل البحر، مرفقة جملة: "الاستمتاع في المكسيك".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية، وسط بعض التعليقات المنتقدة بإطلالتها الجريئة.
يذكر أن مايا دياب سجلت أغنية جديدة مع الفنان عصام كاريكا، في إحدى الاستوديوهات الخاصة بلبنان، ونشر "كاريكا" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له برفقة "مايا"، ومدير أعمالها حمدي بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| مايا دياب تستمع بإجازتها بـ"وصلة رقص" و"حجاب "على فستان مكشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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