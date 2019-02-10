بالصور - على حسب برجه.. كيف تختار هدية مناسبة للحبيب في الفالنتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تختلف أفكار وأذواق الأشخاص في الهدايا التي يودون الحصول عليها من شريك حياتهم، خاصة إذا كانت تحمل معنى أو يحتاج إليها الطرف الثاني.

ومع اقتراب عيد الحب، يمكنكم الاستعانة بعلم الفلك الذي سيساعدكم في اختيار الهدية المناسبة التي من الممكن أن تكون مناسبة لشريك الحياة وفقا لبرجه، بحسب ما جاء في موقع Horoscope المتخخص في الأبراج.

برج الحمل:

مواليد هذا البرج يحبون التجول وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، لذلك من الهدايا المفضلة لديهم الملابس الرياضية مثل الحذاء الرياضي أو الحقيبة الرياضة، البنطلون والتيشيرت القطن المخصصان للرياضة.

برج الثور:

قضاء يوم في فندق فخم والاهتمام بالجسم من خلال دخول حمامات السبا والسونا، فالتخلص من التوتر الذين يشعرون به في هذه الفترة من خلال الاهتمام بصحة أجسامهم أفضل هدية يحتاجون إليها.

برج الجوزاء:

حاول الابتعاد عن الهدايا التقليدية مثل الورد والشوكولاتة، فالهدية المناسبة لمواليد برج الجوزاء في عيد الحب، تذكرة لحضور حفل غنائي.

برج السرطان:

يتميز مواليد برج السرطان بحبهم للهدايا التذكارية البسيطة، إذ يمكنك اختيار صورة تجمع بينكم ووضعها في برواز من الفضة.

برج الأسد:

يعشقون مواليد برج الأسد الإكسسوارات بكافة أشكالها، إذ يمكنك شراء سلسة من الذهب أو الفضة.

برج العذراء:

يفضلون مواليد برج العذراء الهدايا الرومانسية غير التقليدية، إذ يمكنك حجز غرفة في الفندق لقضاء وقت ممتع من خلال كتابة الحجز في كارت وإرساله.

برج الميزان:

برغم أنه من الممكن أن تكون هدية تقليدية، إلا أنه مازال مواليد برج الميزان يفضلون الورد واللون المفضل لهم الأبيض.

برج العقرب:

يهتم مواليد برج العقرب بالموضة والأزياء، والهدايا المناسبة لهم نظارة شمس.

برج القوس:

يعشق مواليد برج القوس السفر، فيمكنكم ترتيب السفر لمكان هادئ وتقديمها كهدية.

برج الجدي:

ويفضل مواليد برج الجدي الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات المتعلقة بها كجراب للموبايل أو شاشة حافظة، كما أنهم يهتمون بالقراءة فمن الممكن أن تكون الكتب هدية مناسبة لهم.

برج الدلو:

مواليد برج الدلو فهم يفضلون الطعام خاصة الحلوى، والملابس.

برج الحوت:

أما عن مواليد برج الحوت فهم يفضلون العطور والساعات كهداية.