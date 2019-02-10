بالصور - صلاح بدون لحية.. وتعليقات فكاهية من السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

أطلّ النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، على معجبيه بـ"نيو لوك جديد" أثار تفاعل مُتابعيه على السوشيال ميديا.

وكان صلاح، قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، ظهر فيها بدون ذقن، وهو ما كان يميزه منذ احترافه بالدوري الإنجليزي.

ويتميز صلاح بالشعر المنفوش الذي أصبح مميزًا له في الآونة الأخيرة، بعد أن كان في بداية انتقاله إلى نادي ليفربول يتخذ من قصة الشعر القصيرة تصفيفة مناسبة له.

وتُضفي طلّة "صلاح" بالذقن و"الشعر المنفوش" كاريزما على وجوده في الملاعب وخارجها، خاصةً مع ملابسه الكاجوال، بدءًا من التيشيرتات والجواكت والبناطيل والإكسسوارات والأحذية التي يرتديها.

وعلق متابعوا صلاح على "حلق لحيته" بقولهم: أنه أفضل وأكثر جاذبية باللحية، فيما علق آخرون بأن حلق اللحية جعله يبدو أصغر سنًا، ولم تخلوا التعليقات من السخرية والفكاهة المعتادة في إطلالاته الجديدة على السوشيل ميديا.

ويحرص محمد صلاح على الظهور كل فترة بلوك جديد، إذ ظهر من قبل بقصة شعر غريبة، وبعض الإطلالات التي أثارت الجدل، وفي المجمل تكون إعلانات لشركات ومنتجات مختلفة، بدءًا من الملابس والأحذية وحتى شفرات الحلاقة التي لم يستبعد بعض الجمهور احتمالية ترويجه لمنتج جديد.

ويصفف محمد صلاح شعره لدى كوافير الرجال"Barbers No1" الشهير، الذي أجرى قصات لنجوم كرة قدم عالميين، منهم "لاعب نادي باريس سان جرمان، نيمار، ونادي برشلونة الإسباني كوتنيو، وزميل صلاح في ليفربول البرازيلي فرمينو"، وآخرون من مشاهير الكرة.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى نرصد لكم تعليقات السوشيال ميديا على نيولوك صلاح الجديد