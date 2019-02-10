أزياء ناعمة للنساء النحيلات والممتلئات في أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - في ثالث أيام أسبوع نيويورك للموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 تابعنا عدد من عروض الأزياء المميزة والملفت للنظر أن التصاميم كانت موجهة للنساء من مختلف الأعمار ومن مختلف الأذواق كما كان فيها تنوعاً بحيث أنها لم تقتصر فقط على النساء النحيلات وصاحبات القوام الممشوق بل أيضاً كانت موجهة للنساء الممتلئات.

كما تابعنا فيها عدد من صيحات الموضة المميزة والتي تمحورت بشكل أساسي حول موديلات فساتين السهرة الناعمة وبشكل خاص تلك المصنوعة من أقمشة الحرير وذات القصات المنسدلة والبسيطة.

كما لاحظنا أيضاً موضة أقمشة الميتالك وبشكل خاص اللون الفضي الذي اتخذ طابع عصري ومستقبلي نوعاً ما، اضافة الى مزيج اللونين الأسود والأبيض الذي مرة أٌخرى أثبت أنه أحد أقوى وأبرز صيحات الموضة، الى جانب بعض الدرجات اللونية الغنية مثل الأخضر والبنفسجي، والأحمر والزهري.

البدلات الرسمية كان لها حصة كبيرة من عروض يوم أمس، وكذلك المعاطف الطويلة، وقد كان هنالك تركيز على قصات الأكتاف والأكمام أيضاً، وأبرز مجموعات يوم أمس كانت “براندون ماكسويل” Brandon Maxwell، “كريستيان سيريانو” Christian Siriano، و”جوناثن سيمكاي” Jonathan Simkhai.



مجموعة “كريستيان سيريانو” Christian Siriano:





مجموعة “براندون ماكسويل” Brandon Maxwell:





مجموعة ”جوناثن سيمكاي” Jonathan Simkhai:





تصميم لافتة وأزياء ناعمة ومميزة شاهدناها ضمن مجموعات اليوم الثالث من أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2019-2020.

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