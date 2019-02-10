تفضلين ظلال الجملي والبيج؟ .. استوحي طرق تنسيقه من ميلانيا ترامب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - أطلت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، باطلالة فاخرة، اعتمدت فيها اللون الجملي من الرأس إلى أخمص القدمين.

توجهت ميلانيا ترامب برفقة أسرتها في رحلة عائلية إلى ولاية ماريلاند، واعتمدت ميلانيا في هذه الرحلة معطفًا من الصوف بظلٍّ مُصقل من اللون الجملي، وتصميم صدر مزدوج، وياقات كبيرة الحجم، من علامة Roksanda، ونسقت معه كنزة برقبة طويلة، وبوت بعنق وصل إلى الركبة بلون المعطف نفسه، وتعدّ هذ الاختيارات غير مألوفة، حيث اعتادت ميلانيا أن تذهب إلى الظلال الفاتحة من البيج، إذا كانت بصدد اعتماد صيحة اللون الواحد من الرأس إلى القدم.



ميلانيا ترامب تمزج الأحمر والجملي بأسلوب مترف

حملت ميلانيا ترامب مع اطلالتها الجملي، حقيبة حمراء بلون الكرز من علامة هيرمس، وهو تنسيق أنيق لكنه غير مألوف بالنسبة لكثير من النساء.

مررنا بين اطلالات ميلانيا ترامب السابقة، لنلاحظ عشقها إلى درجات البني والبيج، واللافت أنها في كل مرة تعتمد لونًا من هذه العائلة اللونية الأساسية، تذهب إلى مزيج مبتكر. في اطلالة سابقة نسقت ميلانيا ترامب معطف جلد بظل داكن من البني، مع تنورة جلد بقصة القلم الرصاص باللون البنفسجي، بينما انتعلت حذاء pump باللون البني أيضًا.

أما مزيج الأحمر ودرجات البني والبيج، فهو أيضًا ليس اختيارًا جديدًا على ميلانيا ترامب، ظهرت من قبل بمعطف أنيق يمزج بين البيج المتوسط والفاتح، مزدان بأشكال هندسية بالأحمر والأسود، كذلك خلال رحلتها الأخيرة لأفريقيا، اعتمدت كنزة صوف حمراء مع بنطلون بيج بخط جانبي أحمر، تماشى مع لون الكنزة، وانتعلت حذاءً مسطحًا بظل من البيج المتوسط.



ميلانيا ترامب تميل إلى درجات البيج من الرأس إلى القدم

في حين ذهبت ميلانيا ترامب في الاطلالات السابقة، إلى مزج درجات البيج والبني مع ألوان ساطعة مثل الأحمر والبنفسجي، ففي أغلب اطلالاتها تميل إلى أسلوب الـ minimalist، حيث تنسق الاطلالة بظلال من لون محايد مثل البيج أو البني، من دون الاستعانة بأيّ لون آخر. اعتمدت ميلانيا ترامب فستانًا من الحرير بقصة القميص، مع حزام رفيع وحذاء بصيحة الـ pump المفضلة لديها، جميعها بظلال من البيج والجملي، أما خلال زيارتها لمصر، فاختارت بدلة من البيج الفاتح، ونسقتها مع قميص أبيض وقبعة عصرية.

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