صور ساعات نسائية.. هدية بسعر خيالي في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - يُعتبر اختيار ساعة نسائية من أصعب الهدايا التي يمكن انتقاؤها للمرأة، فكيف إذا تعلّق الأمر بـ يوم الحب؟

فاحتياج الساعة عند النساء يتجاوز مفهومها الضيق المرتبط بالوقت، ليصبح حاجة لها علاقة بالجمال والأناقة والإطالة المتكاملة، لذا تختار المرأة بعناية ودقة ساعة اليد، وتحرص أن تكتمل أناقتها بفضلها، لما لهذا الاكسسوار من إظافة جمالية على إطلالتها.

عزيزي الرجل إذا كنت تبحث عن هدية لزوجتك في يوم الحب، نقدم لك من المول.كوم ساعات نسائية من ماركة زايروس وبأسعار خيالية لتختار الأنسب لها في هذه المناسبة الرومانسية.



1- ساعة من الستانلس ستيل بهيكل مستطيل



سوار الساعة مصنوع من المعدن وهي مقاومة للماء حتى 30 متر.

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2- ساعة انالوج من الجلد باللون الاسود



تصميم بلمسات فريدة كاجوال ستايل يمكن ارتداؤها مع معظم الأزياء و في الكثير من الحفلات والمناسبات الخاصة أو إرسالها كهدية.

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3- طقم للنساء ساعة وسوار ملون



طقم ساعة رسمي باللونين الذهبي والفضي و ميناء خضراء مع سوار.

للحصول عليها، اضغط هنا



4- ساعة من الستانلس ستيل باللونين الفضي والكحلي



مصنوعة من مواد عالية الجودة ذات مظهر جميل وعصري مقاومة للماء حتى 30 متر.

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5- ساعة من الستانلس ستيل متعددة الألوان



ساعة انالوج من الستانلس ستيل متعددة الألوان بإطار منقوش باللون الذهبي

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نصائح لا تهمليها عند اختيار الساعة المناسبة:

- انتبهي للمناسبة التي ترتدين فيها الساعة: ساعة الرياضة ليست هي ذاتها ساعة السهرة. فحتما لا ترغبين بارتداء ساعة مرصعة بالألماس لنهار عمل ميداني!

- إن كنتِ ترتدين بدلة أو جاكيتاً رسمياً، فحينها ستكون الساعة المستديرة والمسطّحة هي المثالية. لا تختاري ساعة بزخارف لمناسبة عملية.

- إن كنتِ ترتدين البدلة الرياضية، فاختاري الساعة ذات الحزام المطاطي أو المعدني القوي. في العادة تكون شاشة هذه الساعة كبيرة؛ لتسهيل قراءة الأرقام.

- الساعات باهظة الثمن تلائم المناسبات الاجتماعية المميزة. لا ترتديها خلال نشاط خيري أو إنساني.

- وازني بين حجم الساعة وحجم معصمك. لا تختاري أحجاماً لا تناسب حجمك.

- راعي التنسيق اللوني بين ساعتكِ وبين الحقيبة التي تحملين والملابس التي ترتدين.



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