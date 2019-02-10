10 نصائح لمنع تساقط الرموش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تساقط الرموش منها التقدّم في السنّ حيث أنها تتوقّف عن النمو بنفس الطول والسماكة التي كانت تنمو به في سن الشباب. كما أن هناك أسباب أخرى منها التوتر وسوء التغذية ومشاكل صحية تتمثل بكسل في الغدة الدرقية والتهابات في الجفون.. فضلاً عن بعض العادات السيئة مثل استخدام الماسكارا بشكل مستمر وعدم إزالتها قبل النوم.. وغيرها من العوامل التي تهدّد صحة رموشك وتؤدي إلى تساقطها.

في ما يأتي 10 نصائح يمكنك اتباعها للحفاظ على رموش صحيّة وجذابة.

1- استخدمي فرشاة الرموش الخاصة، ومشّطيها بشكل مستمر لإزالة الغبار العالقة عليها والتي تسدّ مسامها وتمنع نموّها.

2- رطّبي رموشك بواسطة مستحضر الفازلين أو بواسطة كريم خاص بها، فهي كالبشرة تحتاج إلى الترطيب، كما أن الفازلين يساعد على نموّها.

3- استعيني بالفيتامين E فهو يساعد على نموّ الرموش وتطويلها، ضعيه على فرشاة الرموش ومشّطيها بلطف بحيث يتوزّع الفيتامين عليها وتمتصّه جذورها جيداً.

4- أزيلي الماكياج عن عينيك قبل النوم وتأكدي من نظافتهما خاصة الماسكارا التي تلتصق بالرموش وتسدّ مسام جذورها.

5- عند إزالة مكياج العينين لا تقومي بفركهما بشدّة لأن هذا سيؤدي إلى تساقط رموشك، بل ضعي القطنة المبللة بمستحضر إزالة ماكياج العيون على العين لمدة دقيقة أو دقيقتين أو امسحيها بلطف. كرّري العملية حتى تصبح العين نظيفة بالكامل.

6- تجنّبي استخدام آداة قلب الرموش إلا في حالات نادرة جداً، فهي تضعفها وتؤدي إلى تساقطها.

7- لا تستخدمي الماسكارا لفترة طويلة، حيث أنها تصبح عرضة للميكروبات. احرصي على تجديدها كل ستة أشهر للحفاظ على صحة رموشك.

8- تجنّبي استخدام الرموش الصناعية، سواء تلك التي تبقى لأشهر أو التي يمكنك إزالتها فوراً، فهي تؤدي إلى تلف الرموش الطبيعية وتساقطها.

9- استخدمي الزيوت الطبيعية على رموشك فهي تعمل على تغذيتها من الأعماق، ومنها زيت الخروع وزيت اللوز وزيت الكافور.

10- تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات تساعد على نمو الرموش، أهمها الفواكة والخضروات الغنية بفيتامينات (أ)، و(ب) و(ج)، وكذلك زيت الزيتون وزيت اللوز، وزيت جوز الهند.

اتبعي هذه النصائح وحافظي على صحة رموشك.

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