كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - تعتقد الكثير من السيدات أن طريقة عمل مكياج كويتي هو الأصعب على الإطلاق ولكن هذا ليس صحيحاً ،. يشتهر المكياج الخليجي بالقوة والفخامة، وذلك من خلال التركيز على مكياج العيون عبر تحديدها بالكحل الأسود إلى جانب استخدام ألوان ظلال عيون براقة مشرقة.



تعرفي إلى طريقة عمل مكياج كويتي أنيق بالخطوات، لتسلطي الضوء على عيونك وتبرزي جمالها من خلال الطابع العربي الأصيل.

طريقة عمل مكياج كويتي:

• في البداية عليكي القيام بتطبيق ظلال العيون ذو اللون الزهري الفوشيا على كامل جفونك المتحركة ولكن من دون أن تصلي إلى زاوية العين الخارجية، ثم طبقي ظلال العيون ذو اللون البنفسجي عند الزاوية الخارجية لجفنك المتحرك.

• بعدها قومي بتطبيق ظلال العيون البرونزية أو البنية عند خط الرموش التي بالأسفل وحتى تصلي إلى امتداد زاوية العين الخارجية أي تحت ظلال العيون البنفسجية مباشرًة.

• عن طريق قلم الآيلاينر قومي برسم خط أسود فوق الرموش بشكل مباشر حتى تبرزي عن طريقه وسع عينيك وجمالها.



• ومن خلال طريقة عمل مكياج كويتي، ضعي عن طريق القلم الأبيض خط من الآيلاينر الأبيض مباشرًة فوق الخط الأسود بداخل خط الرموش التي بالأسفل.

• عليكي أن لا تنسي أن تطبقي الماسكارا السوداء حتى تبرزي كثافة رموشك وتطويلها أيضًا حتى يكتمل المكياج الكويتي الخاص بك.

كانت هذه بعض الإضاءات على طريقة وضع لـ مكياج كويتي، والذي يتجه للألوان البارزة والإطلالات الجريئة، كوني واثقة من نفسك واتبعي هذه الخطوات التي تمنحك الأنوثة والتميز.

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