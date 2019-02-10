مكياج النجمات الأجمل في حفل جوائز غرامي 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - تزامناً مع انطلاق حفل توزيع جوائز الغرامي العالمية 2019 Grammy Awards، لا بد من القيام بجولة على أجمل مكياجات النجمات في حفل غرامي لعام 2018، والتي لاقت آنذاك استحساناً كبيراً من المعجبين والنقاد على حد سواء.

إليك في ما يلي مكياج النجمات الأجمل في حفل جوائز غرامي Grammy 2018.





لانا ديل راي

لطالما اشتهرت النجمة لانا ديل راي Lana Del Rey بمكياج عيون القطة، إلا أنها اعتمدت إطلالة جديدة وعصرية في حفل جوائز غرامي 2018، حيث اختارت مكياجاً تميز بالنعومة والرقة، ارتكز على الأيلاينر الأسود الممتد الى خارج العين، وأحمر الشفاه الأرجواني الهادئ، أما بشرتها فأتت بنغمات وردية مضيئة ومتوهجة.



كاميلا كابيلو

النجمة كاميلا كابيلو Camila Cabello ظهرت بإطلالة متألقة وعصرية، حيث اعتمدت مكياجاً مشرقاً ومتكاملاً، ارتكز على ظلال العيون الفاتحة مع خط أيلاينر عريض عى طول الرموش العليا. فيما استخدمت أحمر الشفاه باللون النيود اللامع، والبلاش الوردي الذي أضاء وجنتيها وأضفى على طلتها توهجاً طبيعياً.



ليدي غاغا

الليدي غاغا Lady Gaga تألقت خلال حفل غرامي 2018، بإطلالة جمالية خارجة عن المألوف، فهي المعروفة بطلاتها الغريبة، اعتمدت هذه المرة مكياج عيون القطة المرتكز على خطّي أيلاينر متوازيين، وعلى ظلال العيون الوردية المضيئة. في المقابل، اعتمدت أحمر الشفاه النيود المائل الى الزهري، أما بشرتها فكانت مشرقة ومضيئة الى أبعد الحدود.



ريتا أورا

النجمة ريتا أورا Rita Ora تألقت على السجادة الحمراء لحفل Grammy Awards 2018، بمكياج راق يضج أنوثة وحيوية، حيث اعتمدت مكياج العيون الهادئ جداً، مع الرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة. وعلى العكس من ذلك، اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر المات القوي.



هيلي ستاينفيلد

النجمة هيلي ستاينفيلد Hailee Steinfeld، اعتمدت بدورها مكياجاً عصرياً جداً وحيوياً، إذ اختارت مكياج العيون الملون، حيث ظللت جفونها العليا والسفلى باللون الأزرق البراق. إلا أنها اعتمدت في المقابل مكياج الشفاه الطبيعي القريب الى لون بشرتها. أما مكياج البشرة فأتى موحداً ومضيئاً، مما منحها مظهراً جريئاً وجميلاً ولافتاً.

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