ماسكات طبيعية من النعناع لبشرة منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - النعناع من الأعشاب التي تحتوي على كثير من الفوائد الصحية المختلفة، لاسيما في عالم الجمال، فهو مفيد لجميع أنواع البشرة الجافة منها والدهنيّة، يلعب دورا كبيرا في صفاء البشرة، ويخفف من احمرار الجلد ومشاكل الشمس الحارقة، كما أنه يمنحك انتعاشا مميزا يدوم معك لوقت طويل.



ماسكات طبيعية من النعناع لـ بشرة صحية



النعناع والعسل والخيار



- خليط من أوراق النعناع المفرومة

- حبة خيار مهروسة

- ملعقة كبيرة عسل





اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيا لـ تنظيف البشرة، والحصول على ملمس ناعم.





ماسك النعناع والصبار



- ملعقة كبيرة من النعناع المفروم

- ملعقة كبيرة من هلام الصبار



اغسلي وجهك جيدا قبل وضع الخليط

اخلطي الصبار مع النعناع ووزعيه على بشرتك واتركيه حتى يجف.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيا، ليساعدك الصبار مع النعناع على مقاومة تجاعيد البشرة وغلق المسام والحصول على ملمس صحي.

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