كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - تبحث كل سيدة عن الخلطات الطبيعية حين تجد بشرتها خالية من الحيوية.

اليك خلطة تبييض الوجه من اول مرة ، وأساسها طحين القمح الفعال في تبييض البشرة، للحصول على بشرة نضرة واطلالة لا مثيل لها.





طريقة التحضير:

إصنعي عجينة سميكة باستخدام دقيق القمح والماء، ولكنْ احرصي على أن لا يكون سمك العجينة قاسياً جدّا حتى لا تكون ثقيلة على البشرة.



كيفية الإستخدام:

ضعي عجينة طحين القمح على وجهك، واتركي القناع لمدّة عشرين دقيقة على الأقل. بعدها اغسلي وجهك باستخدام الماء البارد.



الفائدة:

خلطة تبييض الوجه هذه ستجعل لون بشرتك أفتح مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أن تنعمّ بشرتك مع إعطائها توهّجاً جميلاً.

تابعي أيضاً:

الروتين اليومي للعناية بالبشرة

طرق حماية البشرة من التجاعيد

أهم كريمات تجديد البشرة...تعرفي إليها