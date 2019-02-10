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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - تبحث كل سيدة عن الخلطات الطبيعية حين تجد بشرتها خالية من الحيوية.
اليك خلطة تبييض الوجه من اول مرة ، وأساسها طحين القمح الفعال في تبييض البشرة، للحصول على بشرة نضرة واطلالة لا مثيل لها.
طريقة التحضير:
إصنعي عجينة سميكة باستخدام دقيق القمح والماء، ولكنْ احرصي على أن لا يكون سمك العجينة قاسياً جدّا حتى لا تكون ثقيلة على البشرة.
كيفية الإستخدام:
ضعي عجينة طحين القمح على وجهك، واتركي القناع لمدّة عشرين دقيقة على الأقل. بعدها اغسلي وجهك باستخدام الماء البارد.
الفائدة:
خلطة تبييض الوجه هذه ستجعل لون بشرتك أفتح مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أن تنعمّ بشرتك مع إعطائها توهّجاً جميلاً.
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