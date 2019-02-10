كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - «مدبولي» يوقف الأتوبيس الذي يستقله في أسوان ويستدعي الإسعاف

خلال عودته من تفقد محور كلابشة على النيل، فوجئ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسيارة نقل انقلبت بالكامل على الطريق، وعلى الفور كلف بتوقف الأتوبيس الذي يقله في الزيارة والوزراء المرافقين ومحافظ أسوان، للاطمئنان على ركاب السيارة..

واتضح أن السيارة انقلبت نظرًا لانفجار إطاري السيارة، وطمأن «مدبولي» سائق السيارة، قائلا: «الحمد لله أنك بخير، وسيتم حالا استدعاء سيارة الإسعاف، للاطمئنان عليك أكثر»، كما كلف باستدعاء المرور وونش للمساعدة في رفع السيارة.