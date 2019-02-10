كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - البرلمان يحدد الأربعاء المقبل موعدا لانعقاد الجلسات العامة



صرح المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح يوم الأربعاء القادم الموافق 13/2/2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد الموافق 17/2/2019.

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