كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - وزير النقل: الافتتاح الرسمي لكوبري "كلابشة" في الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة 800 مليون جنيه

محافظات

وزير النقل: الافتتاح الرسمي لكوبري "كلابشة" في الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة 800 مليون جنيه

10-2-2019 | 16:03

الدكتور مصطفى مدبولي فى زيارة كوبري "كلابشة" بأسوان

أسوان - محمد بكري

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الافتتاح الرسمي لكوبري "كلابشة" بأسوان، سيكون في الربع الثالث من السنة الجارية، موضحًا أن تكلفته وصلت إلى 800 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال شرحه لمشروع كوبري كلابشة شمال محافظة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، قال رئيس الوزراء - في تصريحات صحفية - إن محافظة أسوان ستستضيف خلال الفترة المقبلة منتدى الشباب العربي والإفريقي خلال شهر مارس المقبل، وستكون هناك ترتيبات واستعدادات مكثفة لاستضافة المنتدى، وسنراجع كل الأماكن سواء مكان إقامة المنتدى أو إقامة الضيوف والانتقالات والتطوير الخاص بالمحاور والمرافق والخدمات، لتكن جاهزة لهذا الحدث العالمي.

وأضاف "مدبولي" أن تنفيذ محور كوبري كلابشة سيستفيد منه الجميع في تطوير المنطقة، لأن جميع المحاور العرضية على النيل في الصعيد تساعد في تنمية محافظات الصعيد، وتخلق مناطق عمرانية، لافتًا إلى أن الحكومة تطمح لإنشاء كوبري عرضي على مسافة 25 كيلو، وسيتم خلال الشهر الجاري وضع حجر الأساس لكوبري "دراو".

وأبدى سعادته بزيارته بأسوان والتى تفقد خلالها المدارس سواء حكومي أو لغات مع مراجعة الاستعداد لتسليم التابلت للطلاب وفقدان مشروع مصنع كيما الجديد بتكلفة تتجاوز الـ11 مليار جنيه والذي يساعدنا في نقل مدينة أسوان نقلة كبيرة للعالمية في تصدير اليوريا وسيفتتحه الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة لأنه مشروع قومي.