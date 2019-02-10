كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - السيسي: ربط مصر بريًا بجنوب أفريقيا أولويات الاتحاد الأفريقي

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن 3 محاور لتذليل المعوقات التي تواجه تعميق العمل الأفريقي المشترك.

وقال السيسي- خلال كلمته بقمة الاتحاد الأفريقي، إن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتوقف إلى حد كبير على قدرتنا على مواجهة هذا التحدي يدًا واحدةً، وبالتالي علينا أن نعمل سويًا على تذليل المعوقات التي تواجه تعميق العمل الأفريقي المشترك من خلال التركيز على ثلاثة محاور.

وتابع أن أول هذه المحاور يتمثل في تعزيز جهود تحقيق التكامل الإقليمي في أفريقيا، موضحًا أن

أفضل سبيل لذلك هو تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تعظيم المشروعات العابرة للحدود، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، لا سيما في إطار المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي، كمشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا.

وأوضح أن ثاني هذه المحاور، هو دفع الاندماج القاري عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية،

وهو أحد أهم أولويات الاتحاد الأفريقي بما يسهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، وبالتالي تحتم علينا الظروف المحيطة تعزيز تعاوننا وتكثيف جهودنا للدفع بدخول الاتفاقية المنشئة للمنطقة إلى حيز النفاذ وتفعيلها في أقرب وقت ممكن، كما يتعين علينا العمل سويًا على استكمال المنظومة التجارية والاستثمارية والاقتصادية الأفريقية بما يُتيح لنا تحقيق نتائج واقعية تلمسها شعوبنا.

وأشار إلى أن المحور الثالث والأخير يتمثل في تتويج المحورين السابقين، وهو السعي لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، الأمر الذي يتطلب بشكل رئيسي حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.