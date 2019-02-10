كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - بين سبورت: الإسماعيلي يعود رسميًا لدوري أبطال أفريقيا بعد رفع العقوبة

أكدت مجموعة قنوات "بين سبورت" الرياضية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وافق على عودة النادي الإسماعيلي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مرة أخرى بعد استبعاده.

عقد الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد جلسة استماع لمسئولى النادى الإسماعيلى بالعاصمة الغانية أكرا للبت فى التظلم الذى تقدم به مسئولو الدراويش، وحضر الجلسة الثلاثى محمد الكلية أمين صندوق النادى الإسماعيلى ونهاد حجاج المستشار القانونى للدراويش ونصر عزام المحامى فى

أكرا عاصمة غانا لحضور جلسة الاستماع التى يعقدها الاتحاد الافريقى اليوم الاحد ، ومن المقرر أن يتم الاستماع لمسئولى الفريقين الذين حضروا المباراة من أرض الملعب للوقوف على صحة تظلم الإسماعيلى من عدمه سعيا لاعادة الفريق لمنافسات البطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا عن استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

2019 ، وكان حكم مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الإفريقي لركلة ركنية.

وأضاف تقرير الحكم إلى أنه فشل في استكمال المباراة ليقرر إلغاءها ويتوجه الفريقان وطاقم الحكام إلى غرف خلع الملابس تحت حماية الأمن لتجنب التعرض للأذى من الجماهير.

وجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت استبعاد الإسماعيلي من المشاركة في النسخة الجارية وإلغاء نتيجتي المباراتين اللتين لعبهما الدراويش ضد مازيمبي والإفريقي.