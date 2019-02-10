كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 05:13 مساءً - باستثمارات 350 مليون جنيه - "وادى دجلة" تبدأ فى تنفيذ مشروع برومينيد المعادى الفاخر

أعلنت شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، عن بدء أعمال الإنشاء بمشروعها، "برومينيد المعادي" والذي يقع أمام نادى وادى دجلة المعادي مباشرة بمنطقة زهراء المعادى، على مساحة 34 ألف متر مربع ويتكون "برومينيد المعادي"، من 35 عمارة سكنية، منها شقق ودوبلكس، بإجمالي عدد وحدات 300 وحدة سكنية، ويتميز بمجموعة متميزة من الخدمات والمرافق المتعددة، مثل مساحات خضراء، ومسارات للجري والمشي، وجراجات خاصة.

وقال المهندس ماجد حلمي، الرئيس التنفيذى لوادي دجلة القابضة، إنه تم التعاقد مع شركتين لبدء أعمال الحفر والتكسير وتنفيذ أعمال الخرسانات والمباني والعزل، موضحاً أن إجمالي التكلفة التعاقدية تقدر ب 150 مليون جنيها وأضاف حلمي أنه تم إنجاز قرابة 20% من أعمال الحفر والتكسير الخاصة بإنشاء "الكمبوند"، والمتوقع انتهائها بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر ونصف، وهو وقت قياسي في ظل تنفيذ أعمال حفر وتكسير تقدر بحوالي 311 ألف متر مكعب.

كما أوضح، أن أعمال الخرسانات والمباني والعزل الخاصة بالمشروع ستُنفذ في مدة لا تتجاوز عامين، بإجمالي مساحات 35 متر مكعب خرسانة، و75 ألف متر مسطح مباني.

ولفت "حلمى"، إلى أن الشركة حريصة على تسريع وتيرة إنشاء المشروع وإتمام التسليمات الخاصة بالمشروع في توقيتاتها المحددة. وأوضح، أنهم يعملون على تنفيذ المشروع بأعلى جودة ممكنة، وتسريع وتيرة بناء المشروع بحيث تواكب السوق العقاري، الذي يتسم بالسرعة في الأداء والتنافسية الشديدة.

وأشار "حلمي"، إلى أن "وادى دجلة للتنمية العقارية"، ستسعى للتوسع في تنفيذ مشروعات عقارية أخرى في المرحلة المقبلة، في ظل كونها من أقوى الممطورين التنافسيين في السوق العقاري المصري.

كما أكد الرئيس التنفيذي لوادي دجلة القابضة ، أن "الشركة" تسعى لتكون بمثابة قيمة مضافة للمنظومة الاقتصادية في مصر، وذلك عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة، وتوفير المزيد من فرص العمل.