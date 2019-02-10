انت الان تتابع تفاصيل خبر طوله 2019 متراً.. الكويت تدخل "غينيس" مجدداً بأكبر علم في العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 05:04 مساءً - حطمت الكويت رقماً قياسياً جديداً بعدما حمل كويتيون، اليوم الأحد، علماً لبلادهم بطول كيلومترين ليدخلوا به موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بوصفه "أكبر علم في العالم".

وأقيم حفل ضخم شارك فيه أكثر من 4000 طالب ومعلم ومنظم، يحملون علماً طوله 2019 متراً (يحمل رقم العام الحالي)، أقامته منطقة "مبارك الكبير" التعليمية التابعة لوزارة التربية الكويتية.

وتسلم مدير عام منطقة "مبارك الكبير" التعليمية بالكويت منصور الديحاني شهادة غينيس للأرقام القياسية من المحكم الدولي، بحسب وكالة كونا الرسمية.

ويأتي احتفال الكويتيين بتسجيل إنجازهم في غينيس كأكبر علم في العالم، بالتزامن مع احتفالات الكويت بعيد الاستقلال الـ58 وعيد التحرير الـ28 والذكرى الـ13 لتولي أمير البلاد مقاليد الحكم.

وفي أواخر ديسمبر سجّل 3 ضباط من الجيش الكويتي رقماً قياسياً عالمياً من خلال حملهم أكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم، من على ارتفاع 13 ألف قدم، في مركز "سكاي دايف قطر"، بالعاصمة القطرية الدوحة.

واعتمدت موسوعة "غينيس" القفزة كأحد الإنجازات العالمية، حيث حمل المظلّيون الثلاثة؛ وهم المقدم الركن فهد اليعقوب، والمقدم بحري مهندس سالم الميل والرائد ناصر فواز الصباح، علم بلادهم البالغ طوله 13.7 متراً، وعرضه 4.6 أمتار، وبمساحة قدرها 63 متراً مربّعاً، بعد قفزهم من طائرة على ارتفاع 13 ألف قدم.